«Им нравилось, каким худым подростком я была»: Кристина Агилера ответила на критику своего похудения

Агилера стала известной в юном возрасте, в эпоху ранних нулевых, когда в шоу-бизнесе царили жесткие стандарты красоты. Звезде-подростку приходилось тщательно следить за своей фигурой и не поправляться, что, как вспоминает Кристина, давалось ей нелегко. Большая часть самооценки певицы тогда основывалась на том, «насколько я худая».

«Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, чем когда тебе за 20. Я начала полнеть, и тогда это было неприемлемо, потому что говорили: "О, она толстеет". Потом мне стали говорить люди из индустрии: "Им нравилось твое тело и то, каким худым подростком ты была"».

Вес певицы менялся, что не устраивало продюсеров. Последние годы она выглядела существенно полнее, чем в начале карьеры, но это не мешало ей продолжать выступать. Поклонники привыкли к новому образу звезды, но несколько месяцев назад Агилера, как пишут в сети, «вернулась».

Певица вышла на сцену на концерте в Мехико и выглядела так, будто не только заметно похудела, но и стала похожа на себя из 2003-го. В сети певицу заподозрили в увлечении модным препаратом «Оземпик», который предназначен для лечения диабета, но используется звездами с целью сбросить вес. Слухи в свой адрес ранее она не комментировала.

С возрастом Кристина стала меньше зависеть от мнения окружающих. Сегодня певицу не волнует, что о ней думают посторонние люди. «Сейчас я достигла той зрелости, когда мне просто наплевать на чужое мнение. Я не собираюсь принимать его на себя», - говорит звезда. «Все обязаны знать свое место. Мнение других людей обо мне - не мое дело».

Свой образ мышления певица планирует передать детям: 16-летнему сыну Максу от брака с Джорданом Братманом и 10-летней дочери Саммер от нынешнего возлюбленного Мэттью Ратлера. «Я столько всего повидала в юности», - говорит Агилера.

«Я очень люблю своего сына и свою дочь, и родителям действительно хочется оградить и защитить их от всего мира. Но они должны сами выучить свои уроки. Они сами сделают свой выбор и ошибки, которые определят, какими они хотят быть. Это такая интересная вещь - быть родителем и наблюдать, как растут эти люди».