Вс, 18.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Умер актер Борис Быстров. Его голосом говорили Гомер Симпсон и император Палпатин

Copy
Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Актер дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет, пишет новостной портал «Медуза».

Быстров дебютировал в кино в 1967 году в фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина», где сыграл главную роль. Он также снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других, и играл в театре.

Более 30 лет Быстров занимался дубляжом, озвучивая зарубежные фильмы и мультфильмы для российского проката.

Его голосом говорил, Гомер Симпсон, император Палпатин в «Звездных войнах», персонажи «Футурамы», Магнето в «Людях Икс», герои Майкла Кейна в «Темном рыцаре» и «Интерстелларе».

Всего, согласно базе «Кинопоиска», Быстров озвучил 479 фильмов, сериалов и мультфильмов.

Ключевые слова

Наверх