Умер актер Борис Быстров. Его голосом говорили Гомер Симпсон и император Палпатин

Быстров дебютировал в кино в 1967 году в фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина», где сыграл главную роль. Он также снимался в фильмах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других, и играл в театре.