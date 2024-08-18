ГАЛЕРЕЯ На вечеринке по случаю обновления Rocca al Mare Prisma на сцену вышли эстонские музыканты

На первом дне празднования открытия кульминацией стал музыкальный баттл под руководством Якко Мальтиса , в котором соревновались певцы Кристьян Касеару и Лаура Пыльдвере . Конкурс требовал от музыкантов как импровизации, так и быстрой реакции.

В течение обоих дней в магазине проводилась дегустация продукции, где свои товары представили 20 различных производителей и брендов. Также была организована зона совместного творчества, где каждый посетитель мог внести свой вклад. Участвовать можно было, например, в игре Prisma Bingo и конкурсе на сладости.