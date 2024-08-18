Самый крупный гипермаркет Эстонии Rocca al Mare Prisma прошел обновление, и в честь этого за два дня прошло множество интересных мероприятий, включая музыкальный баттл Лауры и Кристьяна Касеару, зону совместного творчества и большую дегустацию.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На вечеринке по случаю обновления Rocca al Mare Prisma на сцену вышли эстонские музыканты
На первом дне празднования открытия кульминацией стал музыкальный баттл под руководством Якко Мальтиса, в котором соревновались певцы Кристьян Касеару и Лаура Пыльдвере. Конкурс требовал от музыкантов как импровизации, так и быстрой реакции.
В течение обоих дней в магазине проводилась дегустация продукции, где свои товары представили 20 различных производителей и брендов. Также была организована зона совместного творчества, где каждый посетитель мог внести свой вклад. Участвовать можно было, например, в игре Prisma Bingo и конкурсе на сладости.
17 августа в Prisma выступил известный музыкант Стефан со своей группой, что привлекло большое количество посетителей.