Вс, 18.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ На вечеринке по случаю обновления Rocca al Mare Prisma на сцену вышли эстонские музыканты

Copy

Самый крупный гипермаркет Эстонии Rocca al Mare Prisma прошел обновление, и в честь этого за два дня прошло множество интересных мероприятий, включая музыкальный баттл Лауры и Кристьяна Касеару, зону совместного творчества и большую дегустацию. 

На первом дне празднования открытия кульминацией стал музыкальный баттл под руководством Якко Мальтиса, в котором соревновались певцы Кристьян Касеару и Лаура Пыльдвере. Конкурс требовал от музыкантов как импровизации, так и быстрой реакции.

В течение обоих дней в магазине проводилась дегустация продукции, где свои товары представили 20 различных производителей и брендов. Также была организована зона совместного творчества, где каждый посетитель мог внести свой вклад. Участвовать можно было, например, в игре Prisma Bingo и конкурсе на сладости.

17 августа в Prisma выступил известный музыкант Стефан со своей группой, что привлекло большое количество посетителей.

Ключевые слова

Наверх