Принц Гарри и Меган Маркл на мастер-классе по игре на барабанах и других мероприятиях в рамках тура по Колумбии

Там они осмотрели кампус, приняли участие в уроке рисования и помогли посадить деревья на территории школы.

Меган выбрала для мероприятия светлую рубашку и укороченные брюки, а также жакет Loro Piana за 4 тысячи долларов. Образ дополняли балетки Chanel и одно особенное украшение - серьги-бабочки принцессы Дианы, которые мама принца Гарри надевала в мае 1986 года во время поездки вместе с Карлом в Канаду.

Кстати, с детьми и Гарри, и Меган немного пообщались на их родном языке - испанском. А те в свою очередь исполнили песню и вручили гостям подарки.

Позже в тот день Гарри и Меган посетили тренировку колумбийской команды «Игр непобежденных» - соревнований между получившими ранения военнослужащими, которые проводятся в разных странах по инициативе принца Гарри.

Тренировка проходила в Центре реабилитации и инклюзии в Боготе. Там герцоги Сассекские осмотрели бассейн, скалодром, тренажерный зал и реабилитационные залы, а также пообщались со спортсменами, которые провели матч по сидячему волейболу.

Третий день тура начался для Меган и Гарри с посещения музыкальной школы Escuela Tambores de Cabildo в городе Картахена, где прошел мастер-класс по игре на традиционных африканских барабанах.

После этого герцоги Сассекские посетили афро-карибскую деревню Сан-Басилио-де-Паленке. Добирались они туда сначала на вертолете, потом на машине по изрытой ямами дороге, вдоль которой стояли солдаты, а в одном месте танк. Учитывая все это, оделась Меган не слишком практично: на ней были белая юбка и топ без рукавов, а также широкополая шляпа.