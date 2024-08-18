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КАК ЕГО ДОСТАВИЛИ? «Алтарный камень» Стоунхенджа везли почти за тысячу километров

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Фото: SWNS.com/Scanpix

Мегалит Стоунхенджа, знаменитый «алтарный камень», был доставлен на юг Англии из Шотландии, а не из Уэльса, как считалось раньше. Об этом сообщает в среду, 14 августа, британский научный журнал Nature.

Так, согласно новому исследованию, камень, лежащий плашмя в центре монумента, был привезен из северо-восточной Шотландии. Неясно, был ли 5-метровый каменный монолит доставлен на лодке или по суше, но путь его путешествия составил более 740 км.

«Удивительно, что находка пришла из столь дальнего места», - прокомментировала открытие в беседе с агентством Associated Press археолог из Эксетерского университета Сьюзан Грини.

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