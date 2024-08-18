KopliFest 2024 Встретим конец лета с музыкой, мастер-классами и экскурсиями

KopliFest 2024 состоится 25 августа в Хундипеа. На фестивале выступят легендарные группы Justament, Kukerpillid, Karavan и Regatt. Мероприятие завершится концертом Púr Múdd.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, KopliFest вдохновлен прошедшим шесть лет назад фестивалем Коплиских линий. «Теперь мероприятие выросло и переезжает в Хундипеа. Как уже повелось в Пыхья-Таллинне, бывшие промышленные объекты обретают новую функцию и становятся точкой сбора местного сообщества. Так в рамках фестиваля для посетителей будет открыта часть гавани Пальяссааре», - сказала старейшина.

«Веселую атмосферу создадут отечественные мастера музыки - группы Karavan, Justament, Kukerpillid и Regatt. Вечер завершится мощным концертом популярной и более современной танцевальной музыкальной группы Púr Múdd. Кроме музыкальной программы можно принять участие в мастер-классах, экскурсиях, также будут открыты уличные кафе. Конечно, фестиваль - это отличная возможность провести последнее воскресенье лета вместе с семьей и друзьями перед началом осени и нового учебного года», - добавила Таммур.

Мастер-классы открыты с 14:00 до 18:00. Можно будет принять участие в мастер-классах на экологическую тематику, поиграть в уличные и настольные игры, заняться рукоделием и изучить содержимое библиотечного автобуса Katariina Jee.

В ходе фестиваля состоятся бесплатные экскурсии по гавани Хундипеа, а Аймур-Яан Кескель расскажет о криминальной истории района. Предварительная регистрация на бесплатные экскурсии закончилась. Также можно будет принять участие в большом походе Копли вместе с Matkafy Laternamatkad.

KopliFest состоится в воскресенье 25 августа с 14 до 20 часов в Хундипеа (Пальяссааре теэ, 20). Ближайшие остановки общественного транспорта: Пальяссааре (автобус № 59), примерно 210 м до места проведения фестиваля; Тёэстузе (автобусы № 3 и 73), примерно 1,4 км; Ситси (трамвай № 1), примерно 1,3 км до локации фестиваля.

Главным организатором фестиваля является управа Пыхья-Таллинна при поддержке Hundipea OÜ. Программа фестиваля ещё дорабатывается и может быть изменена.