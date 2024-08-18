БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЕВРО Здание коммерческого банка ищет нового владельца!

Если первый этаж здания состоит из различных офисов и санитарных помещений, то на втором этаже расположены несколько различных офисов и комната для переговоров. На третьем этаже находится квартира с совмещенной кухней-гостиной и спальней. Кроме того, здесь также есть коммерческие помещения с офисами и туалетом. На четвертом этаже также есть просторная терраса с видом на центр города.