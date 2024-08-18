«Продается эксклюзивный дом в самом сердце Старого города», - говорится в рекламе здания TBB банка, ранее известного как Äripank, расположенного по адресу Вана-Виру 7.
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЕВРО ⟩ Здание коммерческого банка ищет нового владельца!
Перевод: Елизавета Лынник
Четырехэтажный дом, построенный в 1897 году, выставлен на продажу за 2 190 000 евро на сайте City24.
В объявлении, украшенном красивыми фотографиями, говорится, что помимо коммерческих помещений, на 3-4 этажах находится отдельное жилое пространство, занимающее два уровня. Общая площадь составляет 640,3 квадратных метра, из которых подвал - 109,3 квадратных метра.
Если первый этаж здания состоит из различных офисов и санитарных помещений, то на втором этаже расположены несколько различных офисов и комната для переговоров. На третьем этаже находится квартира с совмещенной кухней-гостиной и спальней. Кроме того, здесь также есть коммерческие помещения с офисами и туалетом. На четвертом этаже также есть просторная терраса с видом на центр города.
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Причина продажи здания бывшего Äripank неизвестна, поскольку агент отказался давать комментарии и предложил направить вопросы непосредственно в банк.