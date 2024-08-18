5MIINUST и Puuluup начали свой европейский тур в пятницу в Раквере. Какая атмосфера царила на месте и кто слушал концерт на горе Валлимяги, смотрите в галерее!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ 5MIINUST, Puuluup и Käärija привлекли тысячи любителей музыки в Раквере
Кроме эстонских участников Евровидения, в тур также приглашены легендарный Käärija и Windows95man из Финляндии.
Концерт, который прошел в пятницу в Раквере, привлек на Валлимяги тысячи людей! Тур продолжится в Тарту, где 7 сентября они выступят на Певческом поле вместе с Windows95man.
Какая атмосфера царила на месте и кто был на концерте в Раквере, смотрите в галерее!