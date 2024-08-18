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ГАЛЕРЕЯ 5MIINUST, Puuluup и Käärija привлекли тысячи любителей музыки в Раквере

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Фото: Rasmus Kooskora & PS Music Agency

5MIINUST и Puuluup начали свой европейский тур в пятницу в Раквере. Какая атмосфера царила на месте и кто слушал концерт на горе Валлимяги, смотрите в галерее!

Кроме эстонских участников Евровидения, в тур также приглашены легендарный Käärija и Windows95man из Финляндии.

Концерт, который прошел в пятницу в Раквере, привлек на Валлимяги тысячи людей! Тур продолжится в Тарту, где 7 сентября они выступят на Певческом поле вместе с Windows95man.

Какая атмосфера царила на месте и кто был на концерте в Раквере, смотрите в галерее!

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