ГАЛЕРЕЯ 5MIINUST, Puuluup и Käärija привлекли тысячи любителей музыки в Раквере

Кроме эстонских участников Евровидения, в тур также приглашены легендарный Käärija и Windows95man из Финляндии.

Концерт, который прошел в пятницу в Раквере, привлек на Валлимяги тысячи людей! Тур продолжится в Тарту, где 7 сентября они выступят на Певческом поле вместе с Windows95man.

Какая атмосфера царила на месте и кто был на концерте в Раквере, смотрите в галерее!