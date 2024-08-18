Ален Делон считался одним из главных красавцев мирового кинематографа. Он родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа в скромной семье фармацевта и владельца кинотеатра.

Подробностей смерти его родные пока не раскрыли.

Ровно за месяц до этого дочь звезды французского кино Анушка Делон показалафотографии тяжелобольного отца, у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Женщина добавила, что фотографии были сделаны с одобрения ее отца.

Кроме Анушки у Алена Делона осталось двое сыновей - Энтони и Ален-Фабьен.

В июне Анушка в личном блоге обратиласьк отцу, написав трогательный пост, и поделилась архивным черно-белым фото, на котором целовала руку отцу.

Сын Алена Делона рассказывал, что его отец задумывался об эвтаназии. И сам актер признавался, что рассматривал этот вариант, отмечая, что с возрастом человек «имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов».

В 1957 году вышел первый фильм с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Затем были «Рокко и его братья» и «Леопард». Последний принес Делону номинацию на «Золотой глобус». У Делона много почетных наград - от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».