15-летний подросток в ужасе : непереносимость лактозы оказалась беременностью

София Кадмири из Санта-Круза, штат Калифорния, осиротела, когда еще училась в школе.

Сейчас 16-летняя София, которая часто чувствовала себя плохо и уставшей по утрам, считала, что ее проблемы вызваны непереносимостью лактозы, с которой она боролась на протяжении нескольких лет.

Поскольку симптомы не проходили, она обратилась к врачу, и оказалось, что девушка на самом деле беременна.

«Я, по сути, не думала, что я беременна», - объяснила она в видео на платформе TikTok.

«Я постоянно была уставшей, и я не думала о беременности. Я думала, что это из-за того, что я ела много молочных продуктов, а у меня всегда была непереносимость молочных продуктов», - добавила она.

София, которая училась в христианской частной школе и получала отличные оценки, удивила своих друзей и семью, когда объявила, что станет мамой.

Несмотря на первоначальные сомнения, подросток вскоре увлекся идеей воспитания ребенка.

София первой рассказала о своей беременности бабушке, подождав, пока та покинет дом, чтобы отправить ей сообщение. Желая убедиться, что девушка не шутит, бабушка немедленно пошла в магазин и купила тест, который, разумеется, оказался положительным.

Хотя семья девушки была шокирована ситуацией и не скрывала своего разочарования, они всё же дали Софии и ее партнеру возможность построить совместную жизнь, пишет Daily Mail.

Родители отца ребенка оказали огромную поддержку, поскольку мама молодого человека также стала матерью в раннем возрасте.

«Мой парень уже подозревал и думал, что я беременна, в то время как я сама не думала, что это возможно», - продолжила София.

Сейчас София уже родила ребёнка и часто публикует видео о жизни матери-подростка в TikTok.

«Я могу быть молодой, но стать мамой - это лучшее, что со мной когда-либо случалось», - написала она в одном из постов.