НАСТОЯЩИЕ СЧАСТЛИВЧИКИ Глоба предрек волну успеха двум знакам Зодиака

Людям этого знака выпадут два критических дня. Одним из них станет как раз 1 сентября. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное - не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными 1 сентября. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.