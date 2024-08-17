Стажера в зоопарке Ирландии заперли в вольере с берберийскими львами

Инцидент произошел в начале августа. Стажер зашел к львам вместе с более опытным коллегой. Однако вскоре он ушел, закрыв за собой калитку. Таким образом стажер остался наедине с тремя львами, которые, в свою очередь, могли свободно передвигаться по всей территории вольера.

Belfast zoo inquiry after worker ‘locked in enclosure with lions’ https://t.co/5VhxEHUssI — The Guardian (@guardian) August 15, 2024

Неизвестно, как долго стажер провел в заточении. Однако сообщается, что серьезных травм удалось избежать. Руководство зоопарка расследует этот инцидент, кроме того, об этом случае сообщили в Управление по охране труда Северной Ирландии.

Стажер проходил практику в зоопарке в рамках программы профессиональной переподготовки для безработных в возрасте от 50 до 64 лет, говорится в сообщении.

Зоопарк Белфаста является домом для берберийских или атласских львов, которые когда-то жили в Северной Африке, но сейчас вымерли в дикой природе. Гладиаторы сражались с этими львами в древнеримском Колизее.

Зоопарк находится в ведении городского совета Белфаста, и его представитель подтвердил, что расследование ведется. «Нам известно об инциденте в вольере со львами в зоопарке Белфаста в начале этого месяца», - сказал представитель.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности всех наших сотрудников, посетителей и животных, расследование обстоятельств этого инцидента продолжается. Мы не можем комментировать ситуацию», - заявил он.