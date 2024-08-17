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«ИДИ В ЛЕС, ИЗБИРАТЕЛЬ!» Что стало с предвыборным обещанием министра юстиции и цифрового развития Лийзы Пакосты

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Фото: Kuvatõmmis Instagrami videost

«Иди в лес, избиратель, потому что я посажу один саженец за каждый отданный мне голос», - пообещала Лийза Пакоста за несколько дней до выборов в Европейский парламент.

Перевод: Елизавета Лынник

Успех на выборах ей не сопутствовал, но Пакоста, представительница партии Ээсти 200, получила 383 голоса. Мы поинтересовались у министра юстиции и цифрового развития, сколько из этих голосов было «посажено в лесу».

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