ФОТО Мэр Хаапсалу стал диджеем

Организованная Культурным центром Хаапсалу ночная дискотека была довольно атмосферной. На праздник пришло много людей, и танцевали даже под дождем.

В пятничное утро мэр добавил в группу Facebook «Хаапсалу и Ляэнемаа» фотографию себя, пригласив людей на дискотеку. «Вечером, в 23:15 на площади Роотситуру, я только что надел диджейский пиджак», - говорится в заголовке.

Мэр Хаапсалу. Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Похоже, что мероприятие ожидали многие, потому что в комментариях люди обещали обязательно прийти посмотреть на мэра-диджея.

«Очень крутой мэр! Буду участвовать» - таких комментариев было очень много.