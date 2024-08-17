Сегодня, 17 августа, на сцену таллиннского Певческого поля выйдет известная во всем мире группа - The Prodigy. Поистине легендарные артисты обещают самое масштабное и грандиозное шоу в истории Эстонии. Смотрите, как много людей пришло!«»
«Драйва и отличного настроения!» В Таллинне стартовал концерт The Prodigy
Концерт The Prodigy обещает быть как минимум в два раза громче всех предыдущих выступлений на Певческом поле, а также самым сложным технически из всех, что были в Таллинне.
Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году, а до этого на фестивале Õllesummer в 2016 году, а также в Saku Suurhall (теперь - Unibet Arena - прим.ред.) в 2006 году и в Горхолле в 1998 году.
The Prodigy - это одна из самых успешных электронных групп всех времен. Культовый британский коллектив, образованный в начале 90-х годов, покорил мировую рэйв-сцену. Главными участниками группы всегда числились Кит Флинт, который ушел из жизни 4 марта 2019 года в возрасте 49 лет, Лиам Хоулетт и Максим Реалити.