Интересный день, который принесет много хороших идей. Часто они связаны с профессиональной деятельностью: становится понятно, как стоит организовать работу, что нужно предпринять, чтобы увеличить доходы. Правда, не всегда удается избежать разногласий.
ГОРОСКОП НА 18 АВГУСТА ⟩ Водолеев ждут трудности, у Весов будет отличный день
Обычно они не приводят к конфликту, поскольку многие готовы пойти на уступки и даже пожертвовать своими интересами ради общего блага. Стоит быть осторожнее с деньгами. Лучше не принимать в спешке никаких решений, связанных с покупками, инвестициями. Избегайте напрасных расходов.
Овен
Не всегда удается справиться с делами так быстро, как хотелось бы. В первой половине дня возможны задержки в делах, неудачные совпадения, досадные происшествия. Все возникающие трудности преодолимы, рядом есть люди, готовые поддержать вас. Так что не падайте духом и продолжайте идти к цели. Вы обязательно ее достигнете. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы постараться разобраться в каких-то сложных ситуациях. Многое становится ясно. Вы получаете точную информацию о том, о чем прежде могли только догадываться.
Телец
Старайтесь не терять спокойствия, как бы ни складывался день. Он едва ли будет простым, но если вы поведете себя правильно, то сможете многого добиться. Полагайтесь на свой опыт: именно он поможет решить сложные задачи, найти верные ответы на вопросы. Вероятны приятные встречи, знакомства, которым вы будете рады. Найти подход к людям оказывается не так уж трудно, вы многих понимаете с полуслова. Вторая половина дня подходит для общения с теми, кто вам особенно дорог. Не разочаруют ни дружеская встреча, ни романтическое свидание.
Близнецы
Отличный день, плодотворный и интересный. Сегодня вы особенно изобретательны, появляется много толковых идей, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Друзья и просто знакомые готовы поддержать многие ваши начинания. Иногда благодаря им вы быстро справляетесь со сложными задачами. День подходит для того, чтобы покупать полезные вещи. Вы безошибочно выбираете то, что будет служить долго. Вечер порадует приятными известиями. В это же время могут напомнить о себе люди, по которым вы в последнее время скучали.
Рак
Лучше ничего надолго не откладывать. Первая половина дня будет интересной и благоприятной. Она подходит для новых начинаний. Вы быстро понимаете, как нужно действовать, чтобы достичь цели. К тому же, рядом есть люди, готовые научить вас всему. Вторая половина дня будет более спокойной. Удастся без всякой спешки завершить то, что было начато раньше. Многие Раки добиваются лучших результатов, чем ожидали и они сами, и окружающие. Будет возможность обсудить с близкими важные вопросы, договориться об общих планах.
Лев
Вряд ли день обойдется совершенно без разногласий и споров. Впрочем, они часто оказываются очень полезными: помогают разобраться в сложной ситуации, выбрать из нескольких возможных решений лучшее. Вы внимательно слушаете других, а они прислушиваются к вам. В результате диалог получается конструктивным, а отношения меняются к лучшему. Может быть трудно противостоять соблазнам. Сегодня вы больше, чем обычно, склонны к легкомыслию. Постарайтесь сдержать все обещания, которые дали раньше, не подвести людей, которые на вас рассчитывают.
Дева
Вы склонны переоценивать свои возможности, особенно в области влияния на других. Но окружающие часто ставят на первое место собственные интересы, а не ваши. Помните об этом, и вы избежите разочарований и напрасных надежд. За что бы вы ни брались, старайтесь довести начатое до конца. К делу, брошенному на полпути, вряд ли удастся быстро вернуться. Радуют отношения с близкими. Вас понимают с полуслова, поддерживают и радуют. Вероятны приятные сюрпризы и знаки внимания. Романтическое свидание пройдет даже лучше, чем вы ожидали.
Весы
Отличный день для деловых переговоров. Впрочем, он подходит и для обсуждения важных вопросов личного характера. Вы находите убедительные аргументы, даже сложные вещи объясняете так, что они становятся понятны всем. Окружающие, которые прежде сомневались в ваших знаниях и талантах, поверят в них. Вы легко справляетесь с привычной работой, но и в новых делах не возникает непреодолимых трудностей. Вы быстро учитесь у других, при любой возможности обращаетесь к чужому опыту, чтобы избежать собственных ошибок.
Скорпион
Тревожиться не о чем. Это один из тех удачных дней, когда многое получается хорошо и не нужно особенно стараться, чтобы добиться успеха. Работа спорится, решение сложных вопросов находится само собой, а если вам вдруг требуется помощь, ее немедленно кто-нибудь предлагает. День будет особенно благоприятным для влюбленных Скорпионов; их ждут незабываемые моменты. Вы стараетесь порадовать любимого человека, тот тоже не упускает такой возможности. Остаются в прошлом разногласия и споры, на смену им приходят гармония и взаимопонимание.
Стрелец
Вряд ли будет особенно легко, но вы наверняка добьетесь поставленных целей. Перед вашей настойчивостью отступают преграды; недоброжелатели понимают, что стоять у вас на пути просто опасно. Возможны какие-то удивительные события, странные происшествия. Они спутают ваши планы. Но вскоре ситуация изменится к лучшему. Гармонично складываются личные отношения. С друзьями вам весело, с родственниками – легко и уютно, а рядом с любимым человеком вы и вовсе чувствуете себя прекрасно. Вечер порадует хорошими новостями, касающимися семейных дел.
Козерог
Вы энергичны и решительны, готовы на многое, чтобы достичь цели. Но и обычная предусмотрительность вам не изменяет. Поэтому вы не рискуете там, где этого можно избежать, не ставите на карту слишком многое, но не отказываетесь от смелых экспериментов, когда они помогают достичь цели. Общение с друзьями вдохновляет. Вы чувствуете их поддержку во всем, знаете, что наедине с трудностями не останетесь, да и радость побед будет с кем разделить. Вторая половина дня порадует известием от человека, о судьбе которого вы беспокоились.
Водолей
День не будет совершенно безоблачным и особенно простым, но шанс добиться успеха у вас обязательно появится. Смело беритесь за что-то новое. Вы быстро разберетесь, как можно достичь цели, а вскоре рядом окажутся люди, готовые помочь. Вероятны денежные поступления. Они будут очень кстати: удастся сделать какие-то незапланированные, но очень приятные покупки. Вероятны небольшие разногласия на работе, да и дома они не исключены. Как бы ни складывались обстоятельства, вы сохраняете чувство юмора и всегда находите способ разрядить обстановку.
Рыбы
Сегодня вам очень пригодятся дипломатия и тактичность. Поводов для разногласий с окружающими возникает много, но ссориться вам не хочется ни с кем. Удается даже непростые разговоры провести конструктивно и мирно, найти компромисс. Миролюбие и доброжелательность делают вас особенно привлекательными. Наверняка кто-то захочет познакомиться с вами поближе, подружиться. Не спешите с решениями, касающимися работы и денег. Вероятны необычные предложения. Стоит обдумать их как следует, прежде чем давать ответ.