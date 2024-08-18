ГОРОСКОП НА 18 АВГУСТА Водолеев ждут трудности, у Весов будет отличный день

Обычно они не приводят к конфликту, поскольку многие готовы пойти на уступки и даже пожертвовать своими интересами ради общего блага. Стоит быть осторожнее с деньгами. Лучше не принимать в спешке никаких решений, связанных с покупками, инвестициями. Избегайте напрасных расходов.

Овен

Не всегда удается справиться с делами так быстро, как хотелось бы. В первой половине дня возможны задержки в делах, неудачные совпадения, досадные происшествия. Все возникающие трудности преодолимы, рядом есть люди, готовые поддержать вас. Так что не падайте духом и продолжайте идти к цели. Вы обязательно ее достигнете. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы постараться разобраться в каких-то сложных ситуациях. Многое становится ясно. Вы получаете точную информацию о том, о чем прежде могли только догадываться.

Телец

Старайтесь не терять спокойствия, как бы ни складывался день. Он едва ли будет простым, но если вы поведете себя правильно, то сможете многого добиться. Полагайтесь на свой опыт: именно он поможет решить сложные задачи, найти верные ответы на вопросы. Вероятны приятные встречи, знакомства, которым вы будете рады. Найти подход к людям оказывается не так уж трудно, вы многих понимаете с полуслова. Вторая половина дня подходит для общения с теми, кто вам особенно дорог. Не разочаруют ни дружеская встреча, ни романтическое свидание.

Близнецы