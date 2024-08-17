В среду открыли ветряную электростанцию Аиду с 17 ветряками. Торжественное мероприятие прошло под песни Иво Линна, и на празднике также был очень трогательный момент.
ВИДЕО ⟩ Политики, знаменитости и шампанское: посмотрите, как прошло открытие ветряной электростанции Аиду
Не обошлось без прибытия на вертолете, шампанского, льющегося рекой, и знаменитых личностей. Среди гостей мероприятия были министр обороны Ханно Певкур и министр климата Йоко Аллендер. Музыкальное сопровождение обеспечил легендарный Иво Линна.
На открытии ветряной электростанции также произошел трогательный момент, когда крупный предприниматель Олег Сынаялг выразил признательность своей возлюбленной. «За каждым успешным мужчиной стоит умная женщина», - сказал Олег Сынаялг и поблагодарил свою молодую возлюбленную Кэтрин Раудверет огромным букетом роз за то, что она так много поддерживала его.