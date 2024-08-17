Не обошлось без прибытия на вертолете, шампанского, льющегося рекой, и знаменитых личностей. Среди гостей мероприятия были министр обороны Ханно Певкур и министр климата Йоко Аллендер . Музыкальное сопровождение обеспечил легендарный Иво Линна .

На открытии ветряной электростанции также произошел трогательный момент, когда крупный предприниматель Олег Сынаялг выразил признательность своей возлюбленной. «За каждым успешным мужчиной стоит умная женщина», - сказал Олег Сынаялг и поблагодарил свою молодую возлюбленную Кэтрин Раудверет огромным букетом роз за то, что она так много поддерживала его.