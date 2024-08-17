Сезон грибов в самом разгаре. Один грибник из Вырумаа решил оставить плоды своего тяжелого труда валяться в лесу.
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ФОТО ⟩ «Видимо, кто-то потерял...» В Вырумаа грибник столкнулся в лесу с удивительным зрелищем
Несколько дней назад грибник из Вырумаа Кристлин столкнулась с удивительным зрелищем, когда она, путешествуя по лесам Линдоа, обнаружила кучу выброшенных лисичек.
«Грустно», - написала женщина к фото, которое она также опубликовала в группе «Любители грибов» в Facebook с 32 000 участниками. На фото видно, как собранные грибы были выброшены и оставлены на земле.