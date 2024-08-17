«Люди ходят на кладбище ср**ь!» Кладбище в Эстонии столкнулось с невероятной проблемой

В группе Facebook MÄRGATUD Viljandis несколько дней назад местный житель поделился фотографией, сделанной на одном из кладбищ в Вильянди, где за могилами под деревьями валялись бумажки.

«Как низко можно пасть... люди ходят на кладбище ср**ь. Просто невероятное бескультурье!» - отметил шокированный человек. Он также сообщил редакции, что эта ситуация его крайне возмутила. «Бескультурье дошло до того, что люди справляют нужду на кладбище».