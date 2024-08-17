«Как низко еще можно пасть... люди ходят на кладбище ср**ь», - недоумевают жители Вильянди. Те же чувства выражает и руководитель по коммуникациям городской управы: «Человек, который загрязняет кладбище или любое другое общественное место, к сожалению, делает это сознательно».
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«Люди ходят на кладбище ср**ь!» Кладбище в Эстонии столкнулось с невероятной проблемой
В группе Facebook MÄRGATUD Viljandis несколько дней назад местный житель поделился фотографией, сделанной на одном из кладбищ в Вильянди, где за могилами под деревьями валялись бумажки.
«Как низко можно пасть... люди ходят на кладбище ср**ь. Просто невероятное бескультурье!» - отметил шокированный человек. Он также сообщил редакции, что эта ситуация его крайне возмутила. «Бескультурье дошло до того, что люди справляют нужду на кладбище».