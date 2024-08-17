ФОТО «Ну и свиньи же они!» Ночью неизвестные заставили пешеходный переход самокатами

«Кто-то подумал, что это смешно?» 17 августа водитель обнаружил на пешеходном переходе в Мууга «припаркованные» велосипеды и электросамокаты. На кадрах видно, что они аккуратно выстроены в ряд, но из-за сумерек и дождя их едва можно было заметить.