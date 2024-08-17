В ночь с пятницы на субботу в социальных сетях появилось видео пешеходного перехода в Мууга, на котором были установлены едва заметные барьеры, создававшие опасность для жизни всех участников движения.
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ФОТО ⟩ «Ну и свиньи же они!» Ночью неизвестные заставили пешеходный переход самокатами
«Кто-то подумал, что это смешно?» 17 августа водитель обнаружил на пешеходном переходе в Мууга «припаркованные» велосипеды и электросамокаты. На кадрах видно, что они аккуратно выстроены в ряд, но из-за сумерек и дождя их едва можно было заметить.
Единственное, что хоть немного выделялось, - это крупные отражатели на спицах больших электровелосипедов. Электросамокаты на видео практически не видны.