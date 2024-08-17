Отчим Мэттью Перри признался, чего ждет от расследования смерти своего пасынка

Отчим актера и сценариста Мэттью Перри канадский тележурналист Кит Моррисон после того, как были выдвинуты обвинения подозреваемым лицам в связи со смертью звезды сериала «Друзья» объяснил, чего ждет от правосудия, сообщает Рeople.

77-летний корреспондент выразил благодарность правоохранительным органам за проведенное расследование, выразив надежду, что «справедливость» восторжествует.

«Мы были и до сих пор убиты горем из-за смерти Мэттью, но нам помогло то, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно. Мы с нетерпением ждем, когда правосудие восторжествует, и мы благодарны за исключительную работу многочисленных агентств, агенты которых расследовали смерть Мэттью… Мы надеемся, что недобросовестные поставщики опасных наркотиков поймут это сообщение», - заявил Моррисон.

Расследование смерти Мэттью Перри

Как выяснилось, согласно отчету о вскрытии, причиной смерти Перри, стали острые эффекты препарата кетамин. Его смерть признали «несчастным случаем». В четверг, 15 августа, было выдвинуто несколько обвинений.

Согласно пресс-релиза Министерства юстиции США, обвинения были предъявлены пятерым лицам, в том числе двум врачам и личному помощнику покойного актера.

Так, обвинения получили: Джасвин Сангха, которую в пресс-релизе называют «королевой кетамина»; доктор Сальвадор Пласенсиа; Кеннет Ивамаса, который был личным помощником Перри; Эрик Флеминг и доктор Марк Чавес.

Власти утверждают, что пятеро лиц сознательно поставляли и вводили кетамин Перри, воспользовавшись его зависимостью от этого препарата. Кроме этого, обвиняемые пытались «скрыть» свою роль после его смерти.

«Эти обвиняемые больше заботились о наживе на мистере Перри, чем о его благополучии. Наркоторговцы, продающие опасные вещества, рискуют жизнями других людей из-за жадности», - заявил прокурор США Мартин Эстрада