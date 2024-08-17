Фронтмен Coldplay и звезда фильма «50 оттенков серого» расстались после семи лет отношений

О помолвке пары стало известно лишь в марте 2024 года. Хотя инсайдеры говорили, что Крис сделал предложение еще шесть лет назад.

Фронтмен Coldplay и звезда фильма «50 оттенков серого» разорвали помолвку, о которой стало известно лишь в марте 2024 года.

Звездная пара «теперь признала, что отношения закончены - и лучше идти дальше», - сообщил источник издания.

В частности, Джонсон не была с Мартином во время европейской части тура Music of the Spheres его группы.

К тому же, недавно звезду экрана заметили в Малибу без помолвочного кольца. Хотя непонятно, когда именно певец сделал предложение, актриса носила украшение на пальце с 2020 года. В марте инсайдеры Page Six сообщили, что пара была помолвлена уже шесть лет.

Крис Мартин начал встречаться с Дакотой в 2017 году после его развода с Гвинет Пэлтроу, от которой у певца есть 20-летняя дочь Эппл и 18-летний сын Мозес.

Об отношениях Джонсон и Мартина известно немного, ведь они старались держать личную жизнь подальше от камер. Знаменитости начали встречаться в 2017 году, но они ненадолго расстались в 2019.

Несмотря на то, что пара держала свои отношения подальше от публики, Дакота в интервью Bustle признавалась, что она в восторге от того, что является мачехой для детей Мартина и Пэлтроу.

«Я люблю этих детей так, будто от этого зависит моя жизнь. От всей души», - говорила Дакота.