Экс-супруга Бена Аффлека навестила его в день рождения

52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер навестила бывшего мужа Бена Аффлека в его 52-й день рождения.

Оскароносный актер отметил 52-летие на фоне новостей о разводе с Дженнифер Лопес. Мама его детей поздравила именинника, который теперь живет недалеко от дома Гарнер и трех их наследников.

Бывшая жена Аффлека надела полосатую белую футболку и темно-синие брюки во время остановки в его арендованном доме в Брентвуде, штат Калифорния. К образу она добавила очки и собрала волосы в хвост.

Su ex mujer es Jennifer Garner, no Jennifer Lawrence@LaVanguardia pic.twitter.com/VUlpQluIl2 — 𝐋𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐫𝐫𝐨𝐣𝐚 (@anarapelirroja) August 16, 2024

Между бывшими супругами все еще есть дружеские отношения. Они воспитывают троих детей: Вайолет, 18, Серафину, 15 и Сэмюэля, 12.

Визит Дженнифер Гарнер состоялся вскоре после того, как Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фотографии с ее собственного дня рождения - в тот самый день, когда ее муж отпраздновал свой 52-й день рождения — что еще больше подстегнуло слухи о разрыве пары.

Гарнер хоть и поддерживает хорошие отношения с экс-супругом, она уже перестала помогать ему с разводом с Джей Ло.

«Джен недавно сказала все Бену. Что-то вроде «Извини, но разруливай это сам». Для нее вся ситуация становилась все более неприятной, ведь это возвращало ее собственные воспоминания об их разводе», - рассказывал инсайдер, назвав это «цирком».

Оказалось, что даже во время их длительного брака Гарнер чувствовала себя «номером два» после Джей Ло, с которой Аффлек встречался в начале 2000-х.