В ночь на пятницу ведущий рокер Эстонии Танель Падар поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией французской модели по имени Нора. Оказывается, женщина публикует откровенный контент на нескольких платформах в социальных сетях.
Для подписчиков
ГОРЯЧИЕ КАДРЫ ⟩ После новостей о разрыве известный рок-музыкант публикует интригующий контент
Перевод: Елизавета Лынник
Хотя в последнее время ведущий рокер Эстонии Танель Падар не был особенно активен в социальных сетях, ранним утром в пятницу его подписчики увидели довольно неожиданный пост: Падар выложил в своем Instagram фотографию французской начинающей модели, которую вскоре удалил.