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ГОРЯЧИЕ КАДРЫ После новостей о разрыве известный рок-музыкант публикует интригующий контент

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Фото: Elmo Riig

В ночь на пятницу ведущий рокер Эстонии Танель Падар поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией французской модели по имени Нора. Оказывается, женщина публикует откровенный контент на нескольких платформах в социальных сетях.

Перевод: Елизавета Лынник

Хотя в последнее время ведущий рокер Эстонии Танель Падар не был особенно активен в социальных сетях, ранним утром в пятницу его подписчики увидели довольно неожиданный пост: Падар выложил в своем Instagram фотографию французской начинающей модели, которую вскоре удалил.

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