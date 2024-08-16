ГОРЯЧИЕ КАДРЫ После новостей о разрыве известный рок-музыкант публикует интригующий контент

Хотя в последнее время ведущий рокер Эстонии Танель Падар не был особенно активен в социальных сетях, ранним утром в пятницу его подписчики увидели довольно неожиданный пост: Падар выложил в своем Instagram фотографию французской начинающей модели, которую вскоре удалил.