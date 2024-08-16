ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ Жительница Таллинна, борющаяся за право опеки над дочерью, одержала победу в суде

6 августа на судебном заседании в Харьюском уездном суде с души матери двух дочерей Аннелии свалился большой камень. Суд решил вернуть ей право опеки над старшей дочерью. До этого опекуном ребенка была местная администрация. Подросток, который с раннего возраста жил в детском доме, сегодня отмечает свое 17-летие дома вместе с мамой и младшей сестрой. «Возвращение права опеки было очень сложным процессом, требовавшим много терпения и хладнокровия», - рассказывает Аннелии.