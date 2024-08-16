ПРЯМО СЕЙЧАС Смотрите, как на Певческом поле строят сцену для самого мощного концерта этого лета

Сцену начали строить еще несколько дней назад, но именно сегодня установка находится на завершающей стадии.

Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году, а до этого на фестивале Õllesummer в 2016 году, а также в Saku Suurhall (теперь - Unibet Arena - прим.ред.) в 2006 году и в Горхолле в 1998 году.