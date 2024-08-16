Уже завтра, 17 августа, на Таллиннском певческом поле состоится грандиозный концерт легендарной британской группы The Prodigy. А прямо сейчас на главной площадке страны устанавливают сцену. Смотрите галерею!
ПРЯМО СЕЙЧАС ⟩ Смотрите, как на Певческом поле строят сцену для самого мощного концерта этого лета
Сцену начали строить еще несколько дней назад, но именно сегодня установка находится на завершающей стадии.
Впечатляющий размах подготовки поражает: на площадку было доставлено большое количество пиротехнического оборудования, а сцена поражает своими размерами и техническим оснащением.
Первые 3000 билетов на концерт в Таллинне были проданы за 15 минут после старта продаж. Сайты билетного оператора еле выдержали нагрузку из-за такого ошеломляющего спроса.
Последний раз The Prodigy выступали в Эстонии на фестивале Weekend в 2018 году, а до этого на фестивале Õllesummer в 2016 году, а также в Saku Suurhall (теперь - Unibet Arena - прим.ред.) в 2006 году и в Горхолле в 1998 году.