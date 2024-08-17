Можно добиться заметных успехов, но действовать нужно осторожно и без спешки. Не все вопросы решаются быстро, трудности порой возникают именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Полезно будет найти союзников: благодаря их поддержке многое будет даваться проще, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 17 АВГУСТА ⟩ Тельцам придут в голову хорошие идеи, а Львы добьются успеха
Первая половина дня будет насыщенной и беспокойной, во второй же появится возможность расслабиться, заняться чем-то пусть и не слишком важным, но приятным и интересным. Это хорошее время для общения с друзьями, оно подарит массу позитивных эмоций. Вероятны сюрпризы и подарки.
Овен
Благоприятный день: яркий и вдохновляющий, полный интересных событий. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, и это очень нравится окружающим. Многие предлагают помощь и поддержку, на лету подхватывают ваши идеи. Становится возможной реализация планов, к которым вы прежде даже не относились особенно серьезно: уж слишком смелыми они казались. Этот день хорошо подходит для того, чтобы планировать и делать крупные покупки. Вы всегда понимаете, как лучше распорядиться деньгами, не поддаетесь мимолетным порывам, никому не позволяете ввести вас в заблуждение.
Телец
Появляются отличные идеи. Хочется реализовать их немедленно, но торопиться не надо: обдумайте все, посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Чем меньше вы будете спешить, тем лучших результатов добьетесь. Вероятны удачные покупки; вы безошибочно выбираете вещи, которые пригодятся еще не раз. Вероятны хорошие новости. Часто их приносят люди, которые прежде говорили вам мало приятного. Меняются к лучшему отношения, раньше приносившие немало переживаний. Вы не только понимаете окружающих, но и находите способ исполнить многие их желания.
Близнецы
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вас внимательно и с интересом слушают даже те, кто прежде всегда пропускал чужие слова мимо ушей. Вероятны предложения, касающиеся работы. Не исключено, что вам появится шанс заняться именно тем, что всегда казалось вам перспективным. Внимательными стоит быть Близнецам, которые занимаются физическим трудом. Перегрузки сегодня нежелательны, так что берегите себя. От вредных привычек стоит отказаться хотя бы на время. Сделать это сейчас будет нетрудно.
Рак
Неплохой день, который станет еще лучше, если вы будете разборчивы в общении. Сейчас важно сократить контакты с мрачными, раздражительными, всем вокруг недовольными людьми. Они влияют на вас особенно плохо: выводят из равновесия, заставляют нервничать. А вот оптимисты помогают настроиться на позитивный лад. Вероятны успехи в работе: вы одинаково хорошо справляетесь со старыми и новыми делами, ничего не упускаете из виду. Возможны известия от людей, с которыми вы когда-то сотрудничали. Не исключено, что они снова предложат что-то интересное.
Лев
Тревожиться не о чем: сегодня все получается хорошо. Благодаря поддержке звезд удается добиться успеха в деле, которому вы успели отдать немало сил. Серьезных ошибок вы не допускаете, а мелкие промахи исправляете раньше, чем их кто-то заметит. Вероятны приятные знакомства. Вы способны на любого произвести хорошее впечатление, и для этого не приходится стараться: достаточно вести себя естественно. Порадуют романтические свидания; будет много запоминающихся моментов. Некоторые Львы услышат именно те слова, о которых давно мечтали.
Дева
День проходит совсем не так, как можно было ожидать, приносит много неожиданностей, заставляющих менять планы. Но вам все же удается держать ситуацию под контролем. Могут появиться новые идеи, касающиеся работы или бизнеса. Некоторые Девы поймут, чему им нужно научиться, чтобы покорить новые вершины. Будет радовать общение с близкими: сейчас вы действительно хорошо понимаете друг друга, поводов для разногласий и споров не возникает. Вероятны незапланированные поездки, которые подарят массу приятных впечатлений.
Весы
Все получается. Можно браться за то, что прежде казалось очень сложным, почти невыполнимым; есть шанс добиться успеха в таких делах. Вам многие помогают, часто совершенно бескорыстно. Возможно начало сотрудничества, которое продлится не год и не два, многому вас научит. Не спешите с решениями, касающимися денег. Сегодня лучше копить и откладывать, чем тратить, не подумав. Спонтанные покупки едва ли будут удачными. Вероятны подарки от близких, знаки внимания, которые поднимут вам настроение. Не исключено начало романтической истории.
Скорпион
Очень беспокойный день. Сегодня вы сделаете много полезного, причем не только для себя, но и для других. Порой обращаются за помощью люди, когда-то оказавшие вам важные услуги. Радует возможность отблагодарить их, поддержать. Будет шанс укрепить деловые связи, найти новых партнеров. Не исключено, что для этого придется отправиться в незапланированную поездку. Первая половина дня подходит для привычных дел, а вот во второй полезно будет взяться за что-то новое. Вы быстро научитесь всему, что нужно, поймете, как достичь успеха.
Стрелец
Что бы ни происходило, вы не теряете спокойствия. Это восхищает окружающих. Многие готовы признать, что прежде недооценивали вас, не замечали ваших талантов. Недавние недоброжелатели пытаются подружиться; подумайте, стоит ли идти им навстречу. Возможно начало необычной и странной романтической истории, которая принесет немало волнений, а для многих Стрельцов еще и станет источником вдохновения. Вечер подходит для того, чтобы заняться любимым делом, вернуться к давнему хобби. Вам будет полезно ненадолго отвлечься от рутины.
Козерог
Что-то может пойти не так, но вы вряд ли станете переживать. Сейчас вы обращаете внимание не на возникающие трудности, а на возможности, которые порой возникают в самый неожиданный момент. Будет шанс научиться чему-то очень полезному или заняться делом, в последнее время вызывавшим у вас интерес. Разговоров и встреч сегодня будет больше, чем обычно. Радует возможность пообщаться с людьми, разделяющими ваши взгляды и интересы, а также жизненные принципы. Приятно знать, что у вас есть единомышленники, к тому же очень симпатичные и дружелюбные.
Водолей
Что бы ни происходило, сохраняйте самообладание. Именно оно помогает преодолеть любые преграды и достичь поставленных целей. Будет возможность исправить старые ошибки, успешно завершить дело, которому прежде пришлось отдать немало сил. Важно никуда не торопиться: в спешке едва ли удастся принять правильные решения. Дайте себе немного времени, чтобы разобраться в ситуации, все обдумать и взвесить. Вечер радует романтическими сюрпризами. Это время, когда близкий человек может угадать самые сокровенные ваши желания и исполнить их. Такое, конечно, запоминается надолго.
Рыбы
Все получится, даже не сомневайтесь. Сейчас звезды на вашей стороне, и вы знаете, как этим воспользоваться. День обещает успехи в сложных делах, дает шанс реализовать то, что было задумано давным-давно. Не стоит действовать в одиночку. Рядом есть люди, на которых можно положиться. Многие хотят поучаствовать в реализации ваших планов. Сотрудничество, начавшееся в этот день, может положить начало дружбе или красивой романтической истории. День благоприятен для любой творческой деятельности. Вам легко придумать что-то необычное или найти новую форму, необычную и захватывающую, для воплощения своих идей.