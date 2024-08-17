ГОРОСКОП НА 17 АВГУСТА Тельцам придут в голову хорошие идеи, а Львы добьются успеха

Первая половина дня будет насыщенной и беспокойной, во второй же появится возможность расслабиться, заняться чем-то пусть и не слишком важным, но приятным и интересным. Это хорошее время для общения с друзьями, оно подарит массу позитивных эмоций. Вероятны сюрпризы и подарки.

Овен

Благоприятный день: яркий и вдохновляющий, полный интересных событий. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, и это очень нравится окружающим. Многие предлагают помощь и поддержку, на лету подхватывают ваши идеи. Становится возможной реализация планов, к которым вы прежде даже не относились особенно серьезно: уж слишком смелыми они казались. Этот день хорошо подходит для того, чтобы планировать и делать крупные покупки. Вы всегда понимаете, как лучше распорядиться деньгами, не поддаетесь мимолетным порывам, никому не позволяете ввести вас в заблуждение.

Телец

Появляются отличные идеи. Хочется реализовать их немедленно, но торопиться не надо: обдумайте все, посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Чем меньше вы будете спешить, тем лучших результатов добьетесь. Вероятны удачные покупки; вы безошибочно выбираете вещи, которые пригодятся еще не раз. Вероятны хорошие новости. Часто их приносят люди, которые прежде говорили вам мало приятного. Меняются к лучшему отношения, раньше приносившие немало переживаний. Вы не только понимаете окружающих, но и находите способ исполнить многие их желания.

Близнецы