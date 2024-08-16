ТЫСЯЧИ ЕВРО Картины двухлетнего мальчика из Германии взбудоражили арт-рынок

Яркие и абстрактные картины Лорана, такие как «Слон», «Корова» или «Морской конек», привлекли на арт-рынке исключительное внимание, учитывая возраст их создателя, пишет Ilta-Sanomat.

По словам родителей Лорана, Лизы и Филиппа Шварц, на картины двухлетнего мальчика поступают предложения со всего мира, а цены варьируются от 10 000 до 270 000 евро. «Конечно, я не могу сейчас сказать, что он талант века», - сказал отец.