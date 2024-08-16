Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актера

Ивамаса передавал запросы от актера врачу через мессенджер, используя кодовые слова: препарат они называли «Доктор Пеппер», «банки» или «боты». В день актер делал до шести инъекций кетамина. Всего за пять дней до смерти Ивамаса ввел ему 27 инъекций.

Когда запросы актера выросли еще больше, Ивамаса через друга Мэттью Пэрри 54-летнего Эрика Флеминга вышел на «королеву кетамина» 41-летнюю Джасвин Сангха. Она занималась продажей наркотиков знаменитостям и в качестве бонуса за крупный заказ добавила 54-летнему Мэттью Перри несколько конфет с кетамином. При этом она знала, что это может грозить передозировкой, так как в 2019 году от этого скончался ее клиент по имени Коди Маклори.

И Пласченсия, и Ивамаса знали, что все может закончиться смертью актера, потому что за две недели до смерти у него уже была передозировка, которая вызвала приступ. В переписке Пласченсия выражал свои опасения и предупреждал, что надо быть осторожнее, но всё равно передал помощнику еще несколько флаконов.

После смерти Мэттью Перри Сангха связалась с Флемингом и потребовала удалить их переписку. Но в марте следователи вышли на неё и провели обыск в ее доме. Там нашли значительное количество наркотиков.