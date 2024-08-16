Личный помощник Мэттью Перри Кеннет Ивамаса признал свою вину в смерти звезды сериала «Друзья», которого обнаружили мертвым в джакузи в конце прошлого года. Именно Ивамаса ввел актеру смертельную дозу кетамина и помогал актеру добывать наркотики незаконными способами.
Личный помощник Мэттью Перри признал вину в смерти актера
Кеннет Ивамаса стал одним из пяти обвиняемых по делу, связанному со смертью Мэттью Перри. Кроме него также обвиняемыми стали Джасвин Санга, известная как «королева кетамина», врачи Сальвадор Пласченсия и Марк Чавес и друг актера Эрик Флеминг.
Всем им вменяется участие в сговоре с целью незаконного распространения кетамина. Ивамасе и Флемингу может грозить от 15 до 25 лет тюрьмы после признания вины. Чавесу и Санге - от 10 лет до пожизненного заключения.
Инъекции кетамина, как стало известно в ходе расследования, Мэттью Перри делал его личный помощник Ивамаса, который работал с актером больше 25 лет. Делать инъекции 59-летнего Ивамасу научил 42-летний доктор Сальвадор Пласченсия, который обеспечивал актера наркотиками.
У врача была лицензия, которая позволяла ему назначать эти препараты, но ему нужна была помощь другого доктора, чтобы обеспечивать актера тем количеством наркотиков, которые он требовал, сообщает DailyMail.
Врачи знали о растущей зависимости актера и пользовались этим, а в личной переписке между собой называли его «придурком» и выясняли, «сколько он еще сможет им заплатить». 54-летний врач из Сан-Диего Марк Чавес признался, в том, что выписывал поддельные рецепты, чтобы Пласченсия передавал наркотики актеру, который готов был заплатить по 2000 долларов за флакон, который стол 12 долларов. Всего Мэттью Перри потратил за два месяца перед своей смертью 55 тысяч долларов на кетамин, который ему поставлял доктор Пласченсия.
Ивамаса передавал запросы от актера врачу через мессенджер, используя кодовые слова: препарат они называли «Доктор Пеппер», «банки» или «боты». В день актер делал до шести инъекций кетамина. Всего за пять дней до смерти Ивамаса ввел ему 27 инъекций.
Когда запросы актера выросли еще больше, Ивамаса через друга Мэттью Пэрри 54-летнего Эрика Флеминга вышел на «королеву кетамина» 41-летнюю Джасвин Сангха. Она занималась продажей наркотиков знаменитостям и в качестве бонуса за крупный заказ добавила 54-летнему Мэттью Перри несколько конфет с кетамином. При этом она знала, что это может грозить передозировкой, так как в 2019 году от этого скончался ее клиент по имени Коди Маклори.
И Пласченсия, и Ивамаса знали, что все может закончиться смертью актера, потому что за две недели до смерти у него уже была передозировка, которая вызвала приступ. В переписке Пласченсия выражал свои опасения и предупреждал, что надо быть осторожнее, но всё равно передал помощнику еще несколько флаконов.
После смерти Мэттью Перри Сангха связалась с Флемингом и потребовала удалить их переписку. Но в марте следователи вышли на неё и провели обыск в ее доме. Там нашли значительное количество наркотиков.
«Мы утверждаем, что каждый из обвиняемых сыграл ключевую роль, незаконно выписав, продав или введя кетамин, который стал причиной трагической смерти Мэттью Перри. Путь актера начался с недобросовестных врачей, которые злоупотребляли доверием, потому что видели в нем источник дохода, и торговцев, которые давали ему кетамин во флаконах без маркировки, - заявила представитель полиции Энн Милгрэм.
Сообщается, что именно Ивамаса был тем самым помощником, который и обнаружил тело Мэттью Перри в джакузи. На момент смерти у него актера был законный рецепт на кетамин, но он не получал его в течение полутора недель, что позволило прокурорам сделать вывод, что Сангха предоставила кетамин, который убил его. Вскрытие показало, что количество кетамина в крови Перри было как при общем наркозе во время операции.
Напомним, Мэттью Перри скончался в конце прошлого года на 55-м году жизни. Он утонул в джакузи после того, как принял кетамин, с помощью котрого он планировал избавиться от депрессии. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, в том числе во время съемок сериала «Друзья».
Подробности своей жизни актер описал в мемуарах под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Как он сам рассказывал, он потратил около 9 млн долларов на борьбу со своей зависимостью и побывал в 15 реабилитационных центрах.