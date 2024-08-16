ФОТО «Пицца-вечеринка и муж!» Депутат Рийгикогу поделилась летними снимками

Из публикации в Instagram видно, что семья Рыйвас приятно провела время, побывав как на стильной вечеринке, так и в театре, наслаждаясь завтраком и закатом.

В конце июля семья Рыйвас попала в объективы камер редакции Elu24 на мероприятии Tõrva Loits. Они вместе с детьми наблюдали за впечатляющим шоу на открытом воздухе.

В течение последнего года пара оказалась вовлечена в несколько скандалов, которые Луиза смогла достойно обратить себе на пользу.

«Что является высшей мерой мудрости и силы? Когда остаешься спокойным в любой ситуации. Да, спокойствие - это суперсила человека. Умение не реагировать слишком остро и не принимать все на свой счет приносит душевное спокойствие, которое моментально дает тебе преимущество, независимо от обстоятельств», - поделилась Луиза своим размышлением в социальных сетях.

В сентябре прошлого года, после скандальной вечеринки TV3, Луиза Рыйвас сделала публикацию в Instagram. Тогда возник вопрос, не является ли пост, посвященный дню рождения мужа, скрытым намеком на скандал?

«Считай улыбки в своей жизни, а не слезы», - написала Луиза в Instagram. «Считай свой возраст по друзьям, а не по годам! С днем рождения!» - поздравила она мужа в социальных сетях.