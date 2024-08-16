«Откуда так много?» Оружие, найденное в течение лета, ждет своих владельцев

«В полицейские участки за лето поступило много вещей, которые ждут своих владельцев. Пожалуйста, проверьте, возможно, ваша пропавшая вещь найдена», - сообщило несколько дней назад полицейское управление Ида-Харью на своей странице в Facebook, поделившись ссылкой, которая ведет на страницу найденных вещей на сайте Департамента полиции и погранохраны.