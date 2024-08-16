За лето в Эстонии было найдено огромное количество оружия, что вызвало интерес у людей, откуда оно взялось. «Количество найденного оружия из года в год остается примерно одинаковым», - рассказал руководитель отдела разрешений на оружие Департамента полиции и погранохраны.
Для подписчиков
«Откуда так много?» Оружие, найденное в течение лета, ждет своих владельцев
«В полицейские участки за лето поступило много вещей, которые ждут своих владельцев. Пожалуйста, проверьте, возможно, ваша пропавшая вещь найдена», - сообщило несколько дней назад полицейское управление Ида-Харью на своей странице в Facebook, поделившись ссылкой, которая ведет на страницу найденных вещей на сайте Департамента полиции и погранохраны.
«Откуда так много оружия?» - спросили в комментариях, так как владельцев ищут не только гладкоствольные и нарезные ружья, но и, например, пневматическое оружие, газовое оружие и сигнальные пистолеты.