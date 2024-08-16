Новейший роскошный автомобиль Rolls Royce Spectre стоимостью почти 600 000 евро можно было увидеть припаркованным возле таллиннского клуба Hollywood в четверг утром. За рулем автомобиля находился экономический аналитик Пеэтер Коппель.
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ФОТО ⟩ Роскошный Rolls Royce стоимостью более полумиллиона евро привлек внимание зевак в Старом городе Таллинна
Перевод: Влада Лаевалинд
Дорогое и поразительное купе - первый полностью электрический автомобиль британского автопроизводителя, запас хода которого на одной зарядке составляет около 500 километров. Полная масса автомобиля составляет 3,4 тонны, что чуть меньше 3,5-тонного лимита полной массы для грузовиков и других рабочих автомобилей, требующих лицензии категории C.