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ФОТО Роскошный Rolls Royce стоимостью более полумиллиона евро привлек внимание зевак в Старом городе Таллинна

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Автомобиль Rolls Royce в центре Таллинна.
Автомобиль Rolls Royce в центре Таллинна. Фото: Erakogu

Новейший роскошный автомобиль Rolls Royce Spectre стоимостью почти 600 000 евро можно было увидеть припаркованным возле таллиннского клуба Hollywood в четверг утром. За рулем автомобиля находился экономический аналитик Пеэтер Коппель.

Перевод: Влада Лаевалинд

Дорогое и поразительное купе - первый полностью электрический автомобиль британского автопроизводителя, запас хода которого на одной зарядке составляет около 500 километров. Полная масса автомобиля составляет 3,4 тонны, что чуть меньше 3,5-тонного лимита полной массы для грузовиков и других рабочих автомобилей, требующих лицензии категории C.

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