ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ В усадебном парке Вельтса стартовал фестиваль света: в первый день на сцену вышел Марек Садам

В мистическом парке света можно увидеть большие 3D-декорации на тему природы, летающих светящихся бабочек и птиц, прогуливающихся животных.

Гостей встречает карета с лошадьми, также можно пройти через уникальный световой туннель длиной 20 метров, прогуляться по саду светящихся цветов и многое другое.

Выставка будет открыта до субботы. Помимо визуальных удовольствий, в парке проходят различные концерты и театральные представления.

В первый день на благотворительном фестивале «Свет, Театр и Музыка» выступили Марек Садам и ансамбль Sadamasild. В пятницу, 16 августа, можно будет насладиться спектаклем Андреса Двиньянинова «Оттенки возраста 50», а в субботу выступят Биргит Саррап, Микк Саар и ансамбль The Swingers. Средства, вырученные от концертов, идут на восстановление уникального усадебного парка.

А кто побывал на фестивале в парке Вельтса в первый день, смотрите в галерее!