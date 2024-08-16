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ВИДЕО «До встречи!» Максим Галкин показал, как его встретили зрители в одном из латвийских городов

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Максим Галкин на сцене в "Дзинтари"
Максим Галкин на сцене в "Дзинтари" Фото: Пресс-фото/ Ritvars Stankevičs / Andrejs Andmanis

Российский юморист продолжает свои концерты в Латвии, добравшись на этот раз и до Даугавпилса. Комик поделился видео с последнего выступления, пишет RUS TVNET. 

Максим Галкин в Instagram опубликовал видео с аудиторией из Даугавпилса - зрители принимали артиста аплодисментами стоя, а также дарили ему цветы. 

«Спасибо, замечательные зрители в Даугавпилсе! Был счастлив снова выступать перед вами! Paldies. До встречи!» - написал артист в своем Instagram. 

Уже второй сезон билеты на концерты Максима Галкина в Латвии раскупаются за пару дней. Артист завоевал любовь публики не только в Юрмале, но и во многих других городах.

Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. Два года назад его объявили «иностранным агентом» в России.

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