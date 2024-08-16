Первый артист из Восточной Европы: «Грэмми» пригласили Светлану Лободу поучаствовать в международном проекте

Светлана Лобода живьем исполнила свой хит Mentor на английском и украинском языках, представив Украину в рамках проекта Global Spin, созданного Национальной академией искусства и науки звукозаписи «Грэмми» и призванного объединить мировое музыкальное сообщество. Лобода стала первым артистом проекта из Восточной Европы.

«Для меня эта новость - большая честь и ответственность. C радостью приняла приглашение выступать и горжусь возможностью представить свою страну для такой масштабной мировой платформы», - прокомментировала LOBODA.

Американская музыкальная премия «Грэмми» представила спецпроект Global Spin четыре года назад с целью открывать миру самых ярких артистов с уникальным звучанием из разных уголков мира. Согласно правилам проекта, артисты поют исключительно живьем, а их выступления публикуют на официальном сайте «Грэмми» и YouTube-канале параллельно со всеми социальными платформами музыкальной премии.