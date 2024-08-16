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Голосование за новые названия для самолетов airBaltic пошло не по плану из-за чешских шутников

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Самолет латвийской авиакомпании airBaltic.
Самолет латвийской авиакомпании airBaltic. Фото: EPA / Scanpix

«В голосовании, организованном латвийской авиакомпанией airBaltic, чтобы люди могли выбрать названия для самолетов, город Кунда набрал более 72 000 голосов», - сообщает тележурнал Suvereporter на Kanal 2, рассказывая забавную новость о популярности маленького городка в Ляэне-Вирумаа.

Перевод: Влада Лаевалинд

План авиакомпании переименовать 48 самолетов в честь городов стран Балтии стал пользоваться бешеной популярностью, когда город Кунда, расположенный в волости Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа, неожиданно стал лидировать в рейтинге.

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