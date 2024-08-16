Голосование за новые названия для самолетов airBaltic пошло не по плану из-за чешских шутников

«В голосовании, организованном латвийской авиакомпанией airBaltic, чтобы люди могли выбрать названия для самолетов, город Кунда набрал более 72 000 голосов», - сообщает тележурнал Suvereporter на Kanal 2, рассказывая забавную новость о популярности маленького городка в Ляэне-Вирумаа.