ДНК-тест, сделанный в шутку, раскрыл тайну бабушки

ДНК-тест этой женщины лишь подтвердил семейные слухи, которые ходили годами, но не имели никаких веских доказательств. Даже бабушка всегда отвергала все подозрения, но когда факты вскрылись, ей ничего не оставалось, как согласиться.

Женщина поделилась семейными секретами на популярном интернет-форуме Reddit. «Оказалось, что мой дедушка по отцовской линии на самом деле не был моим биологическим дедушкой. Годами ходили слухи, что моя бабушка изменила ему с французским или немецким солдатом, но он смирился с этим и остался в семье, чтобы растить детей».

Оказалось, что сестра женщины, которая сделала ДНК-тест, на 25 процентов имеет французское происхождение – это означает, что их отец наполовину француз. «Мой отец так и не узнал, кто его настоящий биологический отец. Мужчина, который его и нас вырастил, технически не был моим родным дедушкой».

Женщина при этом утверждает, что, несмотря на биологическое происхождение, она любила дедушку всем сердцем на протяжении всей его жизни, и это никогда не изменится.