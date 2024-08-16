Когда 36-летняя Александра Каммингс в начале этого года начала испытывать странные симптомы, она объясняла их себе как результат рабочего стресса и сезонной аллергии. Она никогда бы не подумала, что это может быть рак.
СТРАШНОЕ ОТКРЫТИЕ ⟩ Женщине, страдавшей от симптомов стресса, поставили ужасный диагноз
Американка Александра Каммингс впервые заметила симптомы в марте 2024 года. В интервью для Newsweek она рассказала, что постоянно чувствовала себя так, словно у нее туман в голове, и у нее была постоянная невысокая температура.
Она пыталась игнорировать симптомы и продолжала жить обычной жизнью, пока не обнаружила симптом, который она просто не могла проигнорировать. В мае у Каммингс образовался тромб в ноге.
«Моя нога болела настолько сильно, что я не могла ходить. Врачи не объяснили причину и не сделали анализ крови; они просто диагностировали тромб и посоветовали обратиться к своему семейному врачу», - сказала Каммингс.
В результате ей прописали препараты для разжижения крови, и, по ее словам, после этого ее симптомы стали только ухудшаться. Появилось множество новых проблем со здоровьем: затуманенное зрение, усталость, постоянная головная боль, опухшие лимфатические узлы и ночная потливость.
Она считала, что это были побочные эффекты нового лекарства или проблемы, вызванные изменениями в жизни.
«Было несколько разных факторов, с которыми я связывала свои симптомы», - сказала Каммингс. «Я начала работать неполный рабочий день вдобавок к основной работе и осваивала новую область. Я думала, что проблемы со здоровьем вызваны тем, что я перегружена на обеих работах».
Ночную потливость она связывала с повышением температуры воздуха, так как погода в это время как раз стала теплее. Опухшие лимфатические узлы беспокоили Александру и раньше, особенно в периоды стресса и во время вирусных заболеваний.
С течением недель тяжелые симптомы, с которыми сталкивалась Каммингс, стали для нее слишком обременительными. В конце концов, ее партнёр Джесси был уверен, что ее состояние гораздо серьезнее, чем она думала, и отвез ее в отделение неотложной помощи.
Ей сделали полный анализ крови, и через несколько часов Каммингс узнала, что все гораздо хуже, чем она себе представляла. Ей сообщили, что у нее невероятно высокий уровень белых кровяных телец, и, вероятно, это может быть только одно: лейкемия.
Ее немедленно перевели в другое отделение, где провели дополнительные тесты и сделали биопсию костного мозга, прежде чем ей поставили диагноз - редкая форма рака крови, острая лимфобластная лейкемия, которая составляет менее одного процента от всех видов рака в Соединенных Штатах.
«Моим самым сильным чувством была тревога. Я ухаживала за своей матерью во время ее диагноза рака и до ее смерти в 2019 году - неужели меня ждет та же участь? Как я должна была сообщить своим друзьям и семье эту ужасную новость?» - рассказала Каммингс Newsweek.
«Это клише, но жизнь коротка, и никто из нас не знает, когда придет наш конец. Лучшее, что можно сделать, - встречать каждый день с позитивным, но реалистичным настроем».