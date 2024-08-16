СТРАШНОЕ ОТКРЫТИЕ Женщине, страдавшей от симптомов стресса, поставили ужасный диагноз

Американка Александра Каммингс впервые заметила симптомы в марте 2024 года. В интервью для Newsweek она рассказала, что постоянно чувствовала себя так, словно у нее туман в голове, и у нее была постоянная невысокая температура.

Она пыталась игнорировать симптомы и продолжала жить обычной жизнью, пока не обнаружила симптом, который она просто не могла проигнорировать. В мае у Каммингс образовался тромб в ноге.

«Моя нога болела настолько сильно, что я не могла ходить. Врачи не объяснили причину и не сделали анализ крови; они просто диагностировали тромб и посоветовали обратиться к своему семейному врачу», - сказала Каммингс.

В результате ей прописали препараты для разжижения крови, и, по ее словам, после этого ее симптомы стали только ухудшаться. Появилось множество новых проблем со здоровьем: затуманенное зрение, усталость, постоянная головная боль, опухшие лимфатические узлы и ночная потливость.

Она считала, что это были побочные эффекты нового лекарства или проблемы, вызванные изменениями в жизни.

«Было несколько разных факторов, с которыми я связывала свои симптомы», - сказала Каммингс. «Я начала работать неполный рабочий день вдобавок к основной работе и осваивала новую область. Я думала, что проблемы со здоровьем вызваны тем, что я перегружена на обеих работах».