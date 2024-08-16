Военная охрана и тайные маршруты: принц Гарри и Меган Маркл приехали в самый опасный город

Герцогиня Сассекская была приглашена в страну вице-президентом Франсией Маркес после того, как она узнала об истории Меган из двухсерийного документального фильма Netflix о паре.

Визит принца Гарри и его жены в Колумбию таблоиды уже назвали «квазикоролевским», особенно если учесть, как масштабно их охраняют. Маркес и Меган уже обменялись неназванными подарками и мило побеседовали за чаепитием с традиционным сырным хлебом.

На встрече с Маркес Меган Маркл была в темно-синем летнем костюме от бренда Veronica Beard за почти две тысячи евро, а образ дополнила белой сумочкой Loro Piana «Loom» стоимостью почти 4500 евро.

У пары плотный график мероприятий и начнут они с посещения местной детской школы Colegio Cultura Popular, которая находится под усиленной вооруженной охраной.

Маркес описала поездку герцогов Сассекских как «совершенно особенный визит», направленный на наведение мостов и объединение усилий в борьбе с кибербуллингом, насилием и дискриминацией в Интернете, а также на продвижение лидерских качеств женщин в Колумбии.

Команда герцогов Сассекских не подтвердила, каким образом финансируется поездка: из частных источников, через фонд Гарри и Меган Archewell Foundation, правительством Колумбии или иными способами.