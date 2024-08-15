Только подходя к площади Вабадузе, сразу виднеется огромная толпа, которая резво поднимается по лестнице в сторону горьки Харью. Именно там уже девятый раз подряд 15 августа, в день гибели легендарного рок-музыканта Виктора Цоя , проходит вечер памяти.

Время 19:50, а горку Харью уже заполонили сотни, если не тысячи людей. Их на самом деле много, и, отойдя в сторону, можно увидеть, как к сцене на возвышенности продолжают подниматься поклонники лидера группы «Кино».