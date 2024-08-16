Можно добиться заметных успехов, но действовать нужно осторожно и без спешки. Не все вопросы решаются быстро, трудности порой возникают именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Полезно будет найти союзников: благодаря их поддержке многое будет даваться проще.
ГОРОСКОП НА 16 АВГУСТА ⟩ Тельцов ждут сюрпризы, а Раков – неожиданные предложения
Первая половина дня будет насыщенной и беспокойной, во второй же появится возможность расслабиться, заняться чем-то пусть и не слишком важным, но приятным и интересным. Это хорошее время для общения с друзьями, оно подарит массу позитивных эмоций. Вероятны сюрпризы и подарки.
Овен
Прекрасный день. Он приносит определенность, которой вам в последнее время не хватало. Можно получить ответы на важные вопросы, понять, куда двигаться дальше, решить, как вы будете осуществлять свои планы. Рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться, и вы не стесняясь обращаетесь к ним. Вы энергичны, жизнерадостны, настроены доброжелательно. Многие рады пообщаться с вами, познакомиться поближе. Только от вас зависит, как будут развиваться отношения, которые начнутся в этот день.
Телец
Нет оснований тревожиться, зато есть причины радоваться. День преподносит приятные сюрпризы. Удачное совпадение подскажет, как быстрее завершить дело, отнявшее у вас немало времени и сил. Будет шанс заключить выгодные сделки или договориться о сотрудничестве, которое заметно увеличит ваши доходы. Вероятны необычные встречи, которым вы будете очень рады. Одни Тельцы случайно столкнутся с другом детства, другие смогут пообщаться с тем, в кого когда-то были влюблены. Старые связи легко будет восстановить, если вы этого захотите.
Близнецы
День будет плодотворным. Едва ли головокружительных успехов удастся добиться без труда, но непреодолимых преград не возникнет, вы многого добьетесь. Важны настойчивость и целеустремленность, желание вдаваться в детали и уделять внимание мелочам. Старайтесь доводить до конца все, за что взялись. Появляется много необычных планов. Проще всего реализовать задуманное вместе с друзьями: они понимают вас с полуслова, охотно поддерживают и помогают. Вероятны небольшие денежные поступления.
Рак
Легкий благоприятный день. Вы быстро добиваетесь цели, не допускаете ошибок, не совершаете поступков, о которых позже пришлось бы пожалеть. Возможны неожиданные предложения. Вы немедленно поймете, что на них стоит согласиться, и вряд ли когда-то пожалеете о таком решении. Вероятны удачные совпадения, случайности, благодаря которым вы поймете, как решить проблемы, прежде многих поставившие в тупик. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение, если вы проявите инициативу. Влюбленных Раков ждут приятные сюрпризы.
Лев
Не всегда легко ладить с окружающими, но вы всегда находите способ избежать конфликта, сохранить хорошие отношения со всеми. Часто выручает чувство юмора. Вам удается развеселить даже самых мрачных людей, и обычно они за это благодарны. День благоприятен для работы, а также для решения любых вопросов, связанных с финансами. Вы не упустите возможность увеличить доходы. Вечер – подходящее время для размышлений о будущем. Можно строить и обсуждать планы, договариваться с друзьями о совместных делах.
Дева
Будьте готовы вспомнить о каких-то старых проблемах, вернуться к недоделанным делам, заняться тем, к чему не лежит душа. Важной будет поддержка близких, особенно во второй половине дня. В это время появится возможность решить какие-то семейные проблемы, наладить отношения с родственниками, положить конец конфликтам и разногласиям. Из-за неожиданных событий порой приходится отказываться от задуманного. Поначалу это будет огорчать вас, но позже вы найдете способ извлечь пользу из сложившейся ситуации.
Весы
День сложится неплохо, если вы будете осторожны и благоразумны. Не стоит поддаваться соблазнам, идти на поводу у эмоций. Самодисциплина, организованность и здравый смысл уберегут вас от ошибок и необдуманных поступков. Найдите в себе силы противостоять соблазнам, не рискуйте слишком многим. Возможны разногласия с близкими, споры из-за пустяков. Вы неохотно идете на уступки, быстро начинаете сердиться, если кто-то не соглашается с вами. Но вскоре все трудности будут преодолены, отношения вновь станут гармоничными и доброжелательными.
Скорпион
Благоприятный день для общения; хорошо проходят и запланированные, и случайные встречи. Возможны сюрпризы, подарки и денежные поступления, знаки внимания, которые вас очень порадуют. Будет возможность сделать что-то полезное для окружающих, и это вас порадует. Вы всегда готовы поддержать того, кто столкнулся с трудностями. Окружающие за это благодарны. Нужна осторожность в финансовых делах. Могут потребоваться значительные расходы; ваша задача – разобраться, какие траты необходимы, а от каких можно воздержаться.
Стрелец
Сохраняйте спокойствие, не идите у эмоций на поводу. Этого будет достаточно, чтобы избежать серьезных трудностей. Возможны неприятности и мелкие недоразумения, но волноваться и огорчаться не нужно. Серьезных проблем не возникнет, вы справитесь со всеми проблемами. Важные решения старайтесь принимать самостоятельно. Здесь чужие советы и подсказки вам ни к чему. Вероятны небольшие денежные поступления. Они будут очень кстати, потому что расходы, в том числе незапланированные, сегодня весьма вероятны.
Козерог
Возможны досадные недоразумения, мелкие проблемы. Переживать из-за них не стоит: вы со всем отлично справитесь. Прежде чем принять какие-то решения, старайтесь оценить ситуацию в целом; излишнее внимание к деталям может сбивать с толку. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, но серьезного конфликта вы не допустите. Любые решения, касающиеся денег, сегодня должны быть хорошо обдуманными. Не спешите покупать все, что вам понравилось. Вы еще не раз похвалите себя за то, что сегодня были бережливы.
Водолей
День принесет немало неожиданностей, удивительных сюрпризов. Вы изобретательны и находчивы, поэтому не упустите ни одной возможности достичь цели. Нужно заниматься несколькими делами сразу, но это вас ничуть не смущает. Все получается хорошо. Подходящий день для приема гостей, домашних вечеринок и праздников. Можно возобновить какие-то давние отношения, положить конец разногласиям и спорам с людьми, которые вам дороги. Вы наверняка найдете способ порадовать любимого человека; он ответит тем же.
Рыбы
Будьте внимательны в первой половине дня. Так вы не упустите ничего важного, не допустите ошибок и примете верные решения. С серьезными делами не торопитесь: вторая половина дня подходит для них лучше первой. Да и договориться с окружающими в это время будет проще. Вечер подходит для встречи с людьми, по которым вы очень скучали. Найдется масса интересных тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Не исключены хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких людей.