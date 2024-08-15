Продолжается громкий скандал с участием члена королевской семьи Норвегии. И вот сегодня сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, 27-летний Мариус Борг Хёйби, впервые высказался после ареста за нападение на 20-летнюю девушку, с которой он встречался.
«Был под наркотиками». Сын кронпринцессы Норвегии признал вину в насилии над своей девушкой
За нападение Мариусу грозит штраф или лишение свободы на срок до одного года, но если повреждения окажутся тяжкими, срок увеличится до шести лет.
Мариус - старший сын 50-летней нынешней кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Тьессем Хёйби от предыдущих отношений. Мариус родился до того, как бывшая официантка вышла замуж за сына короля Норвегии Харальда V Хокона. Они поженились в 2001 году. После свадьбы Метте-Марит получила титул «королевское высочество кронпринцесса Норвегии». Но на ее сына Мариуса королевские привилегии и титулы не распространяются: он не является претендентом на престол.
У Метте-Марит и у Хокона двое общих детей: десятилетняя принцесса Ингрид и восьмилетний принц Сверре Магнус. Мариус довольно популярен в своей стране и считается там общепризнанным крашем.
В своем заявлении, которое Мариус составил вместе с адвокатом Ойвиндом Брейтлином и передал норвежскому телеканалу NRK, он признался, что употреблял наркотики и принес извинения своей семье и девушке: «В прошлые выходные произошло то, чего никогда не должно было случиться. Я нанес телесные повреждения и сломал вещи в квартире в состоянии алкогольного и кокаинового опьянения после ссоры».
Также Мариус отметил, что у него диагностировано несколько психических расстройств и он проходил лечение от наркотической зависимости и намерен его возобновить: «Употребление наркотиков и мои диагнозы не оправдывают того, что произошло в квартире во Фрогнере в ночь на воскресенье в минувшие выходные. Я хочу отвечать за свои поступки и буду честен с полицией».
Он добавил, что сейчас для него главное - извиниться перед девушкой: «Она не заслужила ни того, что произошло в тот вечер, ни жесткого преследования со стороны норвежской и иностранной прессы. Преследование фотографов и журналистов в такой момент, я знаю, было нелегко выдержать».
Кроме того, он принес извинения своей семье, еще раз подчеркнув, что этого не должно было случиться. При этом его адвокат заявил, что это извинение нужно рассматривать как признание вины Мариуса, хотя его пока не допрашивали.
Отметим, инцидент произошел еще 4 августа: тогда старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хёйби арестовали за нападение на девушку. Об этом сообщило местное издание Se og Hør.
В прессе писали, что девушка пострадала как физически, так и эмоционально, но смогла дать Мариусу отпор: она выставила его из квартиры и вызвала полицию. Ее госпитализировали и поставили диагноз «сотрясение мозга», но выписали уже на следующий день.
Норвежский журнал Se og Hør опубликовал фотографию места происшествия. На снимках видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену. Кроме того, в прессе писали, что в распоряжении полиции есть аудиозапись телефонного звонка Хейби, который он сделал уже после нападения. Он звонил пострадавшей девушке из королевской резиденции и угрожал сжечь ее имущество, если она не поступит, как он скажет. Пострадавшей предположительно стала новая девушка Мариуса Ребекка Хельберг Арнцен, с которой он стал встречаться только в июле.
Мариуса арестовали вскоре после инцидента, поместили в одиночную камеру и взяли анализы, чтобы выявить наличие алкоголя и наркотиков. Уже спустя 30 часов его отпустили, а в СМИ писали, что в полиции Осло не стали регистрировать это происшествие. По словам источника, Мариус после выхода из отделения полиции поехал в Скаугум - официальную резиденцию кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит, в пригороде Осло.
Из-за этого происшествия кронпринцесса едва не пропустила Олимпийские игры: она присоединилась к своему супругу позднее, чем рассчитывала.
Это уже не первый скандал, связанный с Мариусом: в 2012 году он опубликовал в Instagram фотографию, по которой можно было определить местонахождение королевской семьи, что ставило под угрозу ее безопасность. В 2017 году пресс-служба королевской семьи объявила о том, что Мариус поступил в колледж Калифорнии и он не будет исполнять общественные королевские обязанности.