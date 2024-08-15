«Был под наркотиками». Сын кронпринцессы Норвегии признал вину в насилии над своей девушкой

Он добавил, что сейчас для него главное - извиниться перед девушкой: «Она не заслужила ни того, что произошло в тот вечер, ни жесткого преследования со стороны норвежской и иностранной прессы. Преследование фотографов и журналистов в такой момент, я знаю, было нелегко выдержать».

Кроме того, он принес извинения своей семье, еще раз подчеркнув, что этого не должно было случиться. При этом его адвокат заявил, что это извинение нужно рассматривать как признание вины Мариуса, хотя его пока не допрашивали.

Отметим, инцидент произошел еще 4 августа: тогда старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хёйби арестовали за нападение на девушку. Об этом сообщило местное издание Se og Hør.

В прессе писали, что девушка пострадала как физически, так и эмоционально, но смогла дать Мариусу отпор: она выставила его из квартиры и вызвала полицию. Ее госпитализировали и поставили диагноз «сотрясение мозга», но выписали уже на следующий день.