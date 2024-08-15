На президентский прием, который пройдет во вторинк, 20 августа, по случаю Дня восстановления независимости были приглашены не все представители Эстонии на Евровидении-2024. 5MIINUST в этот раз не попадут в Розовый сад Кадриорга, поскольку приглашение Алара Кариса получил только дуэт Puuluup. Канцелярия президента объяснила, почему был сделан именно такой выбор.
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А 5MIINUST? ⟩ Канцелярия президента объяснила, почему на прием в Розовый сад пригласили только Puuluup
В редакцию Elu24 пришло письмо, в котором утверждалось, что на президентский прием, который пройдет 20 августа в Кадриорге, приглашен только дуэт Puuluup. А вот рэп-группу 5MIINUST не пригласили, хотя она вместе с Puuluup представляла Эстонию на Евровидении в Мальмё. Тогда на песенном конкурсе 5MIINUST и Puuluup заняли 20-е место.
«Почему Puuluup получил приглашение, а 5MIINUST - нет?» - спрашивает читатель Elu24. Он добавляет, что, как правило, певцов, участвующих в песенном конкурсе Евровидение, всегда приглашают в Розовый сад.