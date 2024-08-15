А 5MIINUST? Канцелярия президента объяснила, почему на прием в Розовый сад пригласили только Puuluup

На президентский прием, который пройдет во вторинк, 20 августа, по случаю Дня восстановления независимости были приглашены не все представители Эстонии на Евровидении-2024. 5MIINUST в этот раз не попадут в Розовый сад Кадриорга, поскольку приглашение Алара Кариса получил только дуэт Puuluup. Канцелярия президента объяснила, почему был сделан именно такой выбор.