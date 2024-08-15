Блейк Лайвли обвиняют в странном поведении на съемках фильма: подробности нового скандала

Сообщают, что актриса на протяжении всего съемочного процесса чувствовала себя некомфортно - вероятно, из-за отсутствия симпатии к Бальдони - и всячески пыталась это продемонстрировать. Инсайдер, с которым удалось пообщаться изданию, уверяет, что Блейк нервничала и огрызалась с командой.

Джастин Бальдони. Фото: Evan Agostini

«Напряжение было настолько очевидным. Как только она заканчивала сцену, нетерпеливо спрашивала: "Я закончила? Могу я идти?" И как только ей говорили "да", в стене образовалась дыра размером с Блейк. Она была такой ненормальной», - поделился источник.

Очевидцы также пожаловались, что Лайвли все время проводила в одиночестве, а между дублями «пялилась в телефон». Бальдони тоже отличился: он не раз пытался задеть коллегу, а перед съемками сцены, в которой должен был поднять Блейк на руки, актер грубо спросил: «Сколько она весит?»