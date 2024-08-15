Звезда фильма «11 друзей Оушена» выставил на продажу «интимный ужин» с собой, пишет Daily Mail. Поторговаться за приятный вечер с Джорджем Клуни в сентябре в Нью-Йорке можно вплоть до 20 августа.
Сколько стоит «интимный ужин» с Джорджем Клуни, выставленный на аукцион
Издание пишет, что стартовая цена составляла 11 тысяч долларов, а на данный момент - 32 тысячи долларов. И то ли еще будет!
Ужин включает в себя коктейль наедине с Клуни, а затем - более масштабное мероприятие с двумя десятками других людей. Желающим разрешается сделать фото. Все вырученные деньги, уточняется, пойдут в фонд правосудия Клуни, который борется за справедливость в отношении прав человека по всему миру.
Точная программа вечера не раскрыта, однако гостям, которых, к слову, ограниченное количество, обещают «поистине волшебные воспоминания».