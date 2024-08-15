Сильвия Ильвес откровенно рассказала о проблемах со старшим сыном: «Что же я сделала неправильно?»

«И вот я ночью, когда трое маленьких мальчиков сладко и послушно спят. А первый сын, старший, не желает меня слушать и продолжает связываться с несчастными юными душами на Балтийском вокзале, я пытаюсь покрасить золотые рамки прекрасной картины...» - с грустью пишет Сильвия. В своем посте она намекает на то, как ей трудно воспитывать старшего сына.

«Что же я, как мать, сделала неправильно, что мой 13-летний ребенок так стремится вызвать беспокойство у матери и отца, но прежде всего у самого себя...» - размышляет она.

«Мне очень трудно с моим сыном-подростком, который каждый день мечется между хорошим и плохим. В один момент это очень хороший ребенок! Иной раз я задаюсь вопросом, действительно ли это мой сын... Это напоминает мне кудахтанье взрослых, когда мне самой было 13 лет, о том, что молодость порочна...» - пишет виолончелистка.

Сильвия рассказывает, что старалась быть максимально понимающим родителем, и она знает, что если начать ограничивать свободу своего ребенка, то это вернется бумерангом. «Кажется, что... Я не могу уберечь своего ребенка от глупостей. 13-летний все же хочет сам наступать на грабли, и тут уж ничего не поделаешь. Из жизни надо все-таки извлекать собственные уроки», - добавляет она.

Сильвия признается, что ребенок напоминает ей ее саму в подростковом возрасте. «Простите мою откровенность. Но я не супермама, родившая идеального ребенка. Идеала не существует», - говорит она.