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БЮДЖЕТ 4000 ЕВРО Высокая цена такси, ужасная погода и уставший артист! Жительница Эстонии крайне разочарована концертом Адель

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Концерт Адель, учитывая жилье и транспорт, обошелся Наталье и ее возлюбленному в 4000 евро.
Концерт Адель, учитывая жилье и транспорт, обошелся Наталье и ее возлюбленному в 4000 евро. Фото: Erakogu / Kollaaž

«Она была такой уставшей и выглядела так, будто могла уйти со сцены...» - описывает концерт Адель в Мюнхене корреспондент Elu24 Наталья Зюзкова, потратившая на поездку порядка 4000 евро. «Это того не стоило!» - считает она.

Перевод: Герман Аверьянов и Седа Дунгурова

«Это так несправедливо! Я заплатила так много, чтобы ее увидеть», - заявляет корреспондент Elu24 Наталья Зюзкова, посетившая концерт Адель в Мюнхене.

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