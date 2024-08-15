БЮДЖЕТ 4000 ЕВРО Высокая цена такси, ужасная погода и уставший артист! Жительница Эстонии крайне разочарована концертом Адель

«Она была такой уставшей и выглядела так, будто могла уйти со сцены...» - описывает концерт Адель в Мюнхене корреспондент Elu24 Наталья Зюзкова, потратившая на поездку порядка 4000 евро. «Это того не стоило!» - считает она.
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Перевод: Герман Аверьянов и Седа Дунгурова
«Это так несправедливо! Я заплатила так много, чтобы ее увидеть», - заявляет корреспондент Elu24 Наталья Зюзкова, посетившая концерт Адель в Мюнхене.