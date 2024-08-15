Принц Гарри и Меган Маркл разбиты из-за решения короля Карла III

Вражда между королевской семьей Великобритании и герцогами Сассекскими продолжается более четырех лет. Их дети почти не видятся с родственниками в Европе.

Герцог и герцогиня Сассекские были исключены из монарших приглашений на большинство мероприятий после того, как они оставили королевскую жизнь в 2020 году и переехали в США.

После ряда скандалов британский король не желает видеть младшего сына и его жену.

«Это не совсем шокирует Гарри и Меган, что они не приглашены, учитывая, что они даже не разговаривают сейчас, но это очень похоже на личную атаку, направленную на то, чтобы причинить им боль и смутить», - считает источник.

«Дело не только в гордости или обиде... Это решение было бы принято легкомысленно, это было бы решение, принятое по совету его команды», — сказал The Post Грант Гаррольд, бывший королевский дворецкий.

«Если бы их пренебрегли, Гарри и Меган были бы не очень счастливы, они считали бы это болезненным. Это показало бы, что отношения между семьями зашли за пределы», - добавил он.

Гаррольд, который работал на короля Карла ІІІ в течение семи лет, считает, что «без сомнения, король хочет видеть своих внуков, поскольку он семейный человек».

«Единственное, о чем можно согласиться, это то, что эта вражда не повлияет на внуков», - добавил экс-сотрудник дворца.

Маленькие Лилибет и Арчи почти не видятся со своими королевскими родственниками. Девочка посещала Лондон только в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей на престоле.

В частности, инсайдер считает, что пренебрежительное отношение «влияет на бренд, а также на их моральный дух, и это может подвергнуть их еще большему риску».