За смешные деньги: коллекционер случайно купил редкое видео крещения Карла ІІІ

Коллекционер не знает сколько может стоить фильм о королевском семейном торжестве, но намерен продать его тому, кто предложит самую высокую цену.

59-летний инженер из Чарльстона был очень заинтригован, когда увидел немаркированный конверт, продававшийся всего за 8 долларов в магазине в Южной Каролине.

Любопытствуя узнать, что внутри, он купил его и открыл дома. К своему изумлению, он обнаружил фильм крещения будущего короля Великобритании 15 декабря 1948 года. Рональд рассказал, что на кадрах изображены люди, собравшиеся у Букингемского дворца, ожидая возможности увидеть принца Уэльского, которому на тот момент было всего несколько недель.

Невероятно, но в фильме 76-летней давности показаны четыре поколения монархов: королева Мария, король Георг VI, королева-мать королева Елизавета II и король Карл, все они появляются в одном из кадров. Принц Филипп также стоит над своей сияющей женой, которая сидит, держа на руках их первенца в музыкальной комнате дворца.

«Я открыл конверт, когда вернулся домой, и я был такой: »Ух ты!«. Я был потрясен, увидев там королеву Елизавету и молодого короля Карла. Я поднес пленку к свету и подумал: »Боже, как она вообще оказалась там за 8 долларов?« Я никогда не смотрел это видео, я положил его обратно в конверт и с тех пор храню в надежном месте», - рассказал Рональд.

Счастливый владелец пока не делится кадрами документальной ленты. Бакстер не знает сколько может стоить фильм под названием «Малыш принц Карл: кинохроника королевского и счастливого события», но надеется продать его тому, кто предложит самую высокую цену.