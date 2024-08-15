В возрасте 94 лет умерла звезда фильма «Дневник памяти»

Известная американская актриса Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет 14 августа 2024 года, пишет TMZ.

Двукратная обладательница «Золотого глобуса» ушла из жизни в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Роулендс окружала семья, в частности, ее муж Роберт Форрест и старшая дочь Александра Кассаветис.

Причина смерти пока неизвестна, однако ранее сообщалось о борьбе звезды экрана с Альцгеймером.

Джина Роулендс сыграла старую версию Элли актрисы Рэйчел МакАдамс в фильме своего сына Ника Кассаветиса 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом в главной роли. Интересно, что героиня Джины в картине страдала от болезни Альцгеймера, что потом повторилось уже в реальной жизни.

«Я заставил свою маму сыграть старшую Элли, и мы потратили много времени на разговоры о болезни Альцгеймера и желании быть искренними с ней, и теперь, в течение последних пяти лет, у нее была болезнь Альцгеймера», - рассказывал сын покойной знаменитости.

Мать Джины Леди Роулендс также болела болезнью Альцгеймера. Она ушла из жизни в 1999 году.

Кроме фильма с Райаном Гослингом, Роулендс сыграла в ряде других картин: «Тени» (1959), «Ребенок ждет» (1963), «Лица» (1968), «Женщина под влиянием» (1974), «Премьера» (1977) и др.